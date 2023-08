Rio Branco fecha com preparador físico para temporada 24

O pernambucano João Paulo Santos, ex-Souza da Paraíba, será o preparador físico do Rio Branco de 2024.

A negociação foi fechada nessa quarta, 2, e o profissional deve desembarcar na capital acreana em dezembro.

“Fechamos com o nosso preparador físico e aos poucos vamos montando toda a estrutura de trabalho para o próximo ano”, disse o presidente do Estrelão, Valdemar Neto.

Comissão desfeita

Com a contratação de João Paulo Santos, o Rio Branco decide pela não permanência do professor Selcimar Maciel, peça importante na conquista do Campeonato Estadual nesta temporada.

Valdemar Neto “abriu mão” do profissional no Estadual Sub-20 por contenção de despesas.

Treinador definido

A diretoria do Mais Querido confirmou o técnico paulista Tiago Oliveira no último fim de semana e segue com planejamento para uma temporada com as Copas Verde e do Brasil. Campeonato Estadual e Brasileiro da Série D.