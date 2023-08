Rio Branco negocia o lateral Joãozinho com Emirates Club, dos Emirados Árabes

O lateral Joãozinho, um dos principais atletas do Rio Branco na temporada de 2023, foi emprestado com passe fixado para o Emirates Club, dos Emirados Árabes.

“O Joãozinho é um dos principais ativos do Rio Branco e conseguimos fechar uma boa negociação para o clube e o atleta. Ele vai para os Emirados Árabes e essa é uma negociação importante para o Rio Branco sob vários aspectos”, comentou o presidente Valdemar Neto.

Viaja na quinta

Depois de disputar o Estadual e o Sub-20 pelo Rio Branco e a Copa do Brasil Sub-20 pelo Galvez, Joãozinho iria começar o seu período de férias. Contudo, a negociação foi fechada e o atleta viaja na quinta, 7, para Recoima, cidade sede do Emirates Club.

Atuar com Iniesta

O meia espanhol Andrés Iniesta acabou de deixar o Vissel Kobe, do Japão, e vai jogar no Emirates. Portanto, Joãozinho será companheiro de um dos maiores atletas do futebol espanhol.