Rodeio da Expoacre 2023 terá mais de R$ 40 mil em premiações; veja programação

Uma das atrações mais aguardadas da Expoacre é o tradicional rodeio em touros, que neste ano inicia na próxima quinta-feira (3), na arena de esportes equestres.

A novidade deste ano é que o rodeio vai ter quatro noites, finalizando no domingo (6), último dia da feira. Nesta edição, são 35 peões inscritos.

A competição terá mais de R$ 40 mil em premiações para os peões vencedores. O primeiro lugar vai receber uma motocicleta 0 km.

Segundo o coordenador do rodeio da Expoacre, Richard Brilhante, o espaço foi ampliado e agora poderá receber um público de até oito mil pessoas.

PROGRAMAÇÃO

As competições acontecem na arena de rodeios, já no domingo, a partir das 7h30 da manhã, até às 18h, com o laço em dupla, no qual os competidores terão de, em dois, laçar o animal pela cabeça e pelas patas traseiras. A prova também será realizada no dia 5 de agosto, a partir das 7h30.

o dia 01 de agosto (segunda-feira), será realizada a prova de tambor, das 18h30 às 22h. Nessa modalidade, os competidores disputam individualmente. São colocados três tambores na arena, em um formato triangular. Montados em seus cavalos, os competidores devem realizar o contorno sem derrubar nenhum e no menor tempo possível.

A vaquejada acontece nos dias 4, 5 e 6 de agosto, das 14h30 às 18h. A vaqueja consiste em dois vaqueiros montados a cavalo que precisam derrubar o animal dentro de um espaço limitado na arena.

O mais esperado destes esportes é o rodeio em touros, que terá início no dia 3 de agosto e vai até o dia 6. A competição deve reunir peões de todo o estado e de outros lugares do Brasil e acontece das 20h às 22h. O rodeio consiste em uma prova de resistência, na qual o peão precisa ficar 8 segundos em cima do animal e ainda são avaliados por juízes, que analisam a montaria e atribuem uma nota.