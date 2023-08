Rotam age rápido e prende assaltante na Cidade do Povo

O jovem identificado pelo nome de Maxsuel, 19 anos, foi preso no início da noite desta terça-feira (8) na quadra 6 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

Segundo informações dos policiais militares do Grupo de Rondas Ostensivas Táticas Móveis (Rotam), do Batalhão de Operações Especiais (Bope), eles estavam em patrulhamento de rotina quando avistaram dois indivíduos caminhando pela via pública da Quadra 6, em atitude suspeita, carregando uma mochila nas costas.

Quando os militares pararam a viatura para realizar a abordagem, um comparsa que estava com Maxsuel fugiu e entrou em uma área de mata, e os PMs não conseguiram alcançar o suspeito. Maxsuel foi abordado e revistado. Dentro da bolsa que o jovem estava carregando, havia uma garrucha de fabricação caseira calibre 36 com três cartuchos intactos, um pequeno terçado e um litro de bebida.

Diante dos fatos, foi dada voz de prisão a Maxsuel, que foi conduzido para a Delegacia de Flagrantes (Defla), juntamente com a arma de fogo, os cartuchos, a bebida e uma blusa, para a tomada das medidas cabíveis.

Na Defla, Maxsuel estava muito tranquilo e confessou que a arma de fogo era de sua propriedade. Ele disse que ele e o comparsa pegariam o ônibus na entrada da Cidade do Povo e parariam na frente de um frigorífico na BR-364, para iniciar assaltos. O preso disse também que o litro de cachaça era para dar coragem para eles realizarem os assaltos. Ele afirmou ainda que estava desempregado, pretendia ganhar dinheiro com os assaltos e que havia começado na vida criminosa há pouco tempo, estando “colado” a uma facção criminosa local.