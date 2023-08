Rotam apreende mochila com drogas, arma e dinheiro em Rio Branco

Na noite desta sexta-feira (18) uma operação bem-sucedida da Rondas Ostensivas Táticas Metropolitanas (Rotam), unidade especializada do Batalhão de Operações Especiais (Bope), resultou na apreensão de substâncias ilícitas, uma arma de fogo e uma quantia significativa em dinheiro. O episódio ocorreu na rua Fortaleza do Abunã, no loteamento Praia do Amapá, localizado no Segundo Distrito, em Rio Branco (AC).

Os agentes da Rotam, que estavam conduzindo uma ação de patrulhamento na região, notaram a atitude suspeita de um indivíduo que saía de uma residência. Ao se aproximarem, o suspeito empreendeu fuga em direção a um córrego próximo, durante a qual deixou cair uma mochila. Embora o suspeito tenha conseguido escapar, os policiais conseguiram recuperar a mochila, que continha uma série de itens ilícitos.

Dentro da mochila, as autoridades encontraram um revólver de calibre 22 carregado com seis munições intactas. Além disso, foram descobertos 72 gramas de cocaína oxidada, substância frequentemente utilizada no tráfico de drogas, e uma quantia significativa de R$ 1.172,00 em espécie. A apreensão foi prontamente conduzida à Delegacia de Flagrantes (Defla), onde será submetida às investigações em andamento.

Durante a operação, também ocorreu um incidente envolvendo sete indivíduos que tentaram obstruir a prisão do traficante e atacaram os policiais envolvidos na ação. A conduta dos agressores resultou em suas prisões e posterior condução à Defla para prestar esclarecimentos. A ação enérgica da Rotam demonstrou a determinação das autoridades locais em combater o tráfico de drogas e garantir a segurança da população.