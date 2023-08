Rotam prende casal vendendo drogas em bar na região do Segundo Distrito de Rio Branco

Na noite desta quinta-feira (24), a Rondas Ostensivas Táticas Móvel (Rotam) realizou uma operação que resultou na prisão de um casal acusado de tráfico de drogas em um bar improvisado no bairro Triângulo Novo, região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Hércules de Oliveira Martins, 24 anos, e Silvana Rodrigues do Nascimento, 51, foram detidos em flagrante pelas autoridades policiais. O Batalhão de Operações Especiais (Bope) estava conduzindo um patrulhamento pontual na área, como parte de sua missão de abordar indivíduos com mandados de prisão em aberto. Durante o patrulhamento de rotina, os policiais da Rotam avistaram um grupo composto por sete homens e uma mulher em um bar improvisado situado na Travessa Padre José.

O comportamento suspeito do grupo chamou a atenção dos policiais, que se aproximaram para averiguar a situação. Foi nesse momento que Silvana Rodrigues do Nascimento, ao perceber a aproximação das autoridades, tentou descartar um pote no freezer do estabelecimento na tentativa de ocultar evidências. No entanto, a ação não passou despercebida pelos policiais, que notaram tanto a ação quanto o nervosismo evidente entre os suspeitos.

Durante a abordagem, as autoridades conseguiram abrir o freezer, encontrando aproximadamente 36 trouxinhas de skunk, uma forma mais potente de maconha. O nervosismo exacerbado de Silvana levantou ainda mais suspeitas, e, ao revistarem a suspeita, os policiais encontraram uma quantia de R$ 1.462,00 em dinheiro, provavelmente proveniente das atividades ilícitas.

Os outros sete homens que estavam no local foram revistados, porém, nenhum deles portava itens ilícitos e nenhum mandado de prisão em aberto foi identificado. Consequentemente, foram liberados pelas autoridades.

A situação ganhou novos contornos quando Hércules de Oliveira Martins, apontado como marido de Silvana, chegou ao local. Ele assumiu a propriedade da droga, confirmando as suspeitas de que o casal estava envolvido em atividades de tráfico de drogas. Diante das evidências, Hércules e Silvana receberam voz de prisão imediatamente.

Os acusados foram conduzidos à Delegacia de Flagrantes (Defla) juntamente com a droga apreendida e o dinheiro encontrado. As medidas legais cabíveis serão tomadas para prosseguir com o processo judicial. Além das drogas e do dinheiro, uma balança de precisão e uma máquina de cartão de crédito também foram encontradas no interior do bar, indicando a utilização de métodos modernos e variados para as transações dos clientes envolvidos com o tráfico de drogas.