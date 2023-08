O penúltimo dia de Expoacre 2023, que acontece no próximo sábado (5), tem uma agenda repleta de samba.

A partir das 19h, quem comanda o espaço é o DJ Belmont, já a partir das 20h, Garotos do Sótão se apresentam, das 21h às 23h será o “Encontro do samba”, com os cantores Brunno Damasceno e Anderson Liguth.

As 23h, terá Samba Brothers, já o Samba Groov se apresenta às 00h30 e por fim, DJ Belmont retorna e toca das 2h às 3h.