Sábado muito quente, com sol e poucas nuvens no Acre, aponta previsão

Neste sábado, 19 de agosto, os moradores do estado do Acre podem esperar um dia de muito calor e céu praticamente limpo, de acordo com as previsões meteorológicas. As informações são do Portal O Tempo Aqui.

Segundo o boletim, o sol brilhará intensamente sobre toda a região, acompanhado por poucas nuvens dispersas que apenas realçarão o azul profundo do céu. Nos extremos leste e sul do estado, que abrangem as microrregiões de Rio Branco, Brasileia e Sena Madureira, o tempo se mantém firme e seco. Os termômetros devem registrar temperaturas altas, deixando o clima ainda mais escaldante.

A expectativa é de um dia completamente ensolarado, sem qualquer previsão de chuva. Os ventos serão predominantemente leves e tranquilos, ocasionalmente ganhando um pouco mais de força em rajadas moderadas. Eles soprão predominantemente do norte, mas com possíveis variações para noroeste e nordeste.

Na região central e oeste do estado, abrangendo as microrregiões de Cruzeiro do Sul e Tarauacá, o padrão se mantém semelhante. O céu permanecerá quase sem nuvens, permitindo que o sol brilhe com todo o seu vigor. As chances de precipitação são praticamente nulas, e os termômetros indicarão altas temperaturas, caracterizando um dia quente e seco. Os ventos, assim como no leste e sul do estado, seguirão um padrão predominante do norte, podendo variar ocasionalmente entre noroeste e nordeste, e apresentarão intensidades fracas a calmas, com ocasionais rajadas moderadas.