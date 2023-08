Você já mandou alguém para o “Quinto dos Infernos” em um momento de raiva? A origem dessa expressão é antiga, dos tempos em que o Brasil ainda era uma colônia de Portugal. E, diferentemente do que se imagina, a expressão não tem relação com o inferno.

Impostos fizeram a fama

Na época, a Coroa portuguesa cobrava um imposto nas minas de ouro do Brasil. O valor do tributo era de 20% do que era encontrado na colônia, ou seja, um quinto da produção.