Sabrina Sato fala do fim do casamento com Duda Nagle: ‘Sexo é um termômetro, sim’

É triste, mas nem todo casamento dura pra sempre. Na verdade, nos últimos anos, com a pandemia, o número de divórcios cresceu no Brasil. Sabrina Sato entrou pra estatística ao se separar do ator Duda Nagle no início deste ano. No Sobre Nós Dois, programa que apresenta ao lado de Marcelo Adnet no GNT e no Globoplay, ela abriu o jogo sobre esse término.