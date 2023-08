Safra da soja no Acre aumenta em 115% e estado alcança maior crescimento do país

A estimativa para a colheita da soja no Acre em 2023 é de 43,9 mil toneladas, um crescimento de 115% comparado ao ano passado, quando o estado colheu 20,4 mil toneladas do grão, na última safra. Esse número faz com que o estado tenha o maior crescimento de safra em todo o país.

Com relação à segunda safra do milho, o crescimento é de 46,1%, No total, a estimativa para a produção de grãos em todo o estado neste ano é de 190,1 mil toneladas, um aumento de 2,2%, comparado à safra de 2022.

No País, a estimativa da colheita de grãos no geral é de 320,1 milhões de toneladas, um crescimento de 17,4%, o que representa um volume de 47,4 milhões de toneladas a mais que o volume colhido no ciclo passado, é o que revela dados da Companhia Nacional de Abastecimento (Conab).

Já o volume estimado para a segunda safra de milho ultrapassa as 100 milhões de toneladas, a maior produção já registrada no país.

A soja e o arroz têm produção estimada em 154,6 milhões de toneladas e 10,03 milhões de toneladas em todo o Brasil, com destaque para Mato Grosso, maior produtor de soja do país, que neste ano deve colher 45,6 milhões de toneladas.