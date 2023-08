Saiba o que é insuficiência cardíaca, quadro de saúde de Faustão

Muitos fãs de Faustão foram pegos de surpresa ao descobrirem que o apresentador está internado desde o último dia 5. O último boletim médico afirma que o paciente “encontra-se em cuidados intensivos” para tratamento de uma insuficiência cardíaca. Mas do que se trata o problema de saúde que acometeu o comunicador?

De acordo com o site do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, onde Fustão está recebendo os cuidados necessários, a insuficiência cardíaca é uma síndrome “caracterizada pela incapacidade do coração de atuar adequadamente como bomba, quer seja por déficit de contração (sistólica) e/ou de relaxamento (diastólica) das câmaras cardíacas, comprometendo o funcionamento do organismo”.

A página alerta, ainda, que “quando não tratada adequadamente, reduzi a qualidade de vida e a sobrevida” do paciente. A insuficiência pode afetar os ventrículos esquerdo e/ou direito do coração.

A unidade de saúda revela, também, que o problema pode surgir em qualquer faixa etária e estima a prevalência em 1 a 2% da população: “Após os 70 anos, mais de 10% da população é acometida. Após os 55 anos, existe um risco de aproximadamente 30% de desenvolvimento da insuficiência cardíaca”, pontua o site. Faustão se encaixa no primeiro caso, já que tem 73 anos.

Os especialistas da unidade de saúde apontam, ainda, as causas do problema: “A insuficiência é considerada a via final comum das agressões sobre o coração e, neste contexto, os fatores de risco estão diretamente relacionados quer seja de forma independente, como a hipertensão arterial ou em conjunto (diabetes, hipertensão arterial, tabagismo, dislipidemia, sedentarismo) culminando no desenvolvimento da doença arterial coronariana que pode levar ao infarto agudo do miocárdio ou diminuição da performance do coração por déficit crônico de perfusão do músculo cardíaco”, relata o texto.

E continuam: “Outras causas incluem doenças que acometem as válvulas cardíacas (degenerativas ou inflamatórias, como a doença reumática), doenças congênitas, etilismo, doenças genéticas, autoimunes, inflamatórias (periparto), por toxicidade (tratamento de câncer, anorexígenos e simpatomiméticos) e também infecciosas (mais comumente virais ou mediada por parasitas, como o Trypanossoma cruzi, responsável pelo desenvolvimento da doença de Chagas)”, detalham.

Entre os sintomas da insuficiência, que provoca um acúmulo progressivo de sangue nos pulmões, estão: intolerância ao exercício físico, falta de ar ao deitar, fraqueza, astenia [perda ou diminuição da força física], tosse seca e também, devido ao acúmulo de sangue no organismo como um todo, inchaço nas pernas e abdômem”.

Boletim médico

O apresentador Fausto Silva, mais conhecido como Faustão, está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. A notícia veio à tona nesta quinta-feira (17/8), no entanto, segundo informações da própria unidade hospitalar, o famoso está internado desde o último dia 5.

Um boletim médico, divulgado pela assessoria do hospital, revela o quadro de saúde de Faustão. Segundo a nota, o apresentador está em tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca e encontra-se estável e em cuidados intensivos.

“Fausto Silva está internado desde o dia 05 de agosto para o tratamento de compensação clínica de insuficiência cardíaca. Neste momento, encontra-se estável e em cuidados intensivos”, diz o boletim assinado pelos médicos Dr. Fernando Bacal, cardiologista, e Dr. Miguel Cendoroglo Neto, Diretor-Médico e Serviços Hospitalares.