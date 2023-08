Saiba o salário do filho de Andressa Urach para gravar pornôs da mãe

Arthur Urach, filho mais velho de Andressa Urach, concedeu entrevista ao Fofocalizando, do SBT, e comentou sobre as críticas que recebe nas redes sociais por conta de seu trabalho. O rapaz de 18 anos é responsável por gravar e fotografar os trabalhos de pornografia da mãe.

Ao lado de Andressa Urach, Arthur afirmou que fatura 10% de tudo que a mãe ganha com plataformas de conteúdo adulto.

“Eu ganho 10% do que ela faz. É grana (risos). [No último mês] R$ 60 mil. Eu estou ganhando o maior dinheiro, por que eu vou me arrepender [de gravar os conteúdos de Andressa]?”, afirmou Arthur.