Saiba quem é Arthur Mondelo, o garoto de programa que expôs Dudu Camargo

Arthur Mondelo também atua em clínicas de massagem e compartilha o dia a dia no TikTok, que foi o aplicativo onde começou a ter maior notoriedade.

E a vida começou cedo para o profissional. Aos 13 anos ele foi colocado em uma rede de pedofilia, tendo feito programas em troca de pratos de comida, lugar seguro para dormir, roupa quente, entre outras coisas. “De certa forma fui uma vítima de tudo isso. Eu me entendi como objeto sexual muito cedo”, disse ele em uma entrevista dada à coluna.

Os valores dos trabalhos de Arthur Mondelo são à combinar. “Sempre disponível”, garantiu ele que ainda lembrou que o sigilio sobre seus clientes é garantido. A exposição em relação a Dudu Camargo teria sido um “caso à parte”, de acordo com ele. “Eu não fiz uma exposição espontânea. A intenção não foi de forma nenhuma depreciar a imagem dele. Eu contei para um amigo”, falou ele para a coluna.

Sobre Dudu Camargo

Em uma entrevista, já publicada pela coluna, Arthur Mondelo deu mais detalhes sobre o trabalho com Dudu Camargo. Segundo ele, o ex-apresentador do SBT pagou R$ 520 pelo serviço. “Ele pagou em dinheiro. O valor já é estipulado pela casa apenas pelo teste. Na hora eu dou o preço. O valor total foi R$ 520. Durou em média de 25 a 30 minutos”, contou.

Questionado sobre o que o rapaz gosta na hora do sexo, Arthur entregou: “Ele gosta de fazer o papel de menina. Na verdade, nesse caso, ele fez o papel de menina, mas eu não sei se ele gosta de outras coisas”.

O garoto de programa ainda revelou que Dudu chegou a mostrar seu celular. No aparelho, de acordo com Arthur, tinham diversos vídeos íntimos de jogadores. “No celular dele tem vídeo com diversos jogadores de futebol famosos, que mandaram vídeos íntimos pra ele. Ele me mostrou esses vídeos”, revelou.