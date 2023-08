Saída do poderoso chefão da Globo: o que significa o fim da era Ali Kamel?

O “poderoso chefão” é fã do tradicional, do terno e gravata, da figura imponente de William Bonner na bancada de um jornal, e preferia dar sempre mais espaço para repórteres tradicionais e experientes— os chamados “galáticos” internamente.

O conservadorismo de Ali Kamel também é refletido no formato das reportagens. Tons mais “despojados” eram pouco aceitos pelo diretor, que aos poucos precisou se abrir para o jornalismo online, e fortalecer os produtos digitais de jornalismo da Globo. Ele era um dos que mais dizia prezar pelo “padrão Globo de qualidade”.

Internamente, eram poucos os subordinados que tinham mais contato com Ali Kamel. Ele era batizado pelos funcionários como “o 3 letras” [tudo para evitar que seu nome fosse dito] e normalmente só se comunicava por meio de longos emails. Entre esses comunicados estavam os de demissão ou mudança de cargos no jornalismo.

Os e-mails de demissão assinados por Ali Kamel chegaram a virar “piada” nos bastidores no ano passado, conforme reportou esta coluna.

É que com a grande demanda de e-mails – foram baixas de nomes como Carlos Tramontina, Chico Pinheiro, Ari Peixoto e Eduardo Faustini, entre outros – acreditava-se que as despedidas não eram de fato escritas pelo chefão, e sim por sua secretária, numa espécie de “copia e cola”.

Nem mesmo na redação, entre os jornalistas, ficava o diretor. Ele só aparecia para falar sobre decisões sensíveis. Ali Kamel, visto como uma “figura intocável” internamente, trabalhava em uma sala num prédio anexo ao do Jornalismo da Globo, no Jardim Botânico, no Rio, em um andar ocupado por executivos da emissora.