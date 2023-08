‘Salão Parceiro’ do Sebrae e Senac oferecem serviços de cabelo e maquiagem gratuitos

Logo nas primeiros momentos de abertura dos estandes da Expoacre, o Salão Parceiro do Sebrae e Senac, localizado no Galpão do Sebrae, já registra grande movimentação.

O que acontece é que muitas mulheres buscam o espaço para se informar sobre abrir um negócio na área de beleza ou até mesmo se arrumar, visto que o salão está oferecendo serviços gratuitos de cabelo, com uma trancista, além dos serviços de retoque de maquiagem e design de sobrancelhas.

Segundo Juci Ferreira, responsável pelo espaço, a ideia foi trazer um salão parceiro real, que é um salão de beleza maior, seja uma empresa ME ou EPP, que contrata microempreendedores individuais.

“Esse é o único formato de empresa que pode contratar um MEI. Hoje, além de demonstrar como que é o salão parceiro, a gente também está ofertando serviços gratuitos de trança, retoque de maquiagem e sobrancelha. Tem também o design de sobrancelha que é tanto só o design como rena também”, explica.

Segundo Juci, a procura está grande, tanto para tirar dúvidas, quando pelos produtos e serviços. “Tem muita procura, estão procurando saber o que é, tem gente que é profissional e não tem ainda a formalização, não tem o CNPJ, então vem praa tirar dúvidas, tem pessoas que vem também pelos produtos, pelos serviços que estão sendo ofertados, tem uma procura grande, tem uma lista grande”, disse.

Nesta quarta-feira (2), acontece o show da cantora Mari Fernandez, que será gratuito na Arena de Shows, e com isso, Juci afirmou que a procura pelos serviços aumentou.

“Hoje está bem maior a procura, nós iniciamos antes das 17h, então assim, proporcionalmente ao número de pessoas que vão ao show, também vão vir aqui”, disse.

Para montar o estande, o Senac trouxe os profissionais e o Sebrae trouxe as informações, orientações e encaminhamentos para a parte de formalização e tira dúvidas da população.