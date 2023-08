Sandy diz que poderia ensinar sobre masturbação e que usa vibradores

A cantora Sandy, 40, revelou no podcast Quem Pode, pod, das amigas Fernanda Paes Leme e Gio Ewbank, que é adepta dos vibradores. Apesar de não querer especificar qual o modelo favorito, a artista contou que tem alguns em casa e que os usa quando está sozinha.

Perguntada a respeito da época em que ficou mais tempo longe do marido, o músico Lucas Lima, Sandy também afirmou que costumava se masturbar. “Lógico [que me masturbo]. Quem não? Eu sei ensinar sobre isso. Super vale”, pontuou a artista.

“Acho super importante isso. As mulheres têm que se conhecer. Antes de a gente querer que o parceiro conheça a gente ou faça o que a gente quer, a gente tem que saber pedir”, emendou.

Em outro trecho do podcast, Sandy explicou o motivo de até hoje nunca ter mostrado muito o rosto do filho, Theo. O garoto vai completar nove anos.

“Como a gente mora em Campinas, eu tenho essa opção. Não tem paparazzi em Campinas. Se eu morasse aqui [Rio de Janeiro], talvez eu não tivesse tido essa possibilidade. Eu preservo a privacidade dele porque eu quero que ele tenha essa escolha, se ele vai querer ser famoso ou não”, começou.

Sandy acha mais interessante o anonimato até para preservação do garoto de fotos e assédio de fãs. “Se ele for ao shopping com a minha sogra ou o pai de um amigo, ninguém sabe quem ele é. No futuro, provavelmente ele deve ter rede social e vai escolher se expor de alguma maneira. Ele não tem nada a ver com a minha fama.”