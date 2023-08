Santa Cruz “atropela” Atlético e Galvez vence por WO no Florestão

Duas partidas movimentaram a fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 nesta terça, 15, no Florestão. No primeiro jogo, o Santa Cruz “atropelou” o Atlético por 6 a 1 e no segundo confronto o Galvez venceu o São Francisco por WO.

Goleada com méritos

Melhor treinado, qualidade técnica e organização. Essa soma foi determinante para a goleada do Santa Cruz diante do Atlético. A equipe do técnico Léo Raches poderia ter conquistado um placar ainda maior.

Dirigente e técnico

A regra não permite, mas o dirigente do Atlético, Marco Gomes, estava próximo ao campo de jogo definindo substituições e tentando passar instruções para a equipe. A irregularidade “passou” pelo corpo técnico da Federação de Futebol do Estado do Acre (FFAC).

Galvez avança

O Galvez derrotou o São Francisco por WO e garantiu uma vaga na fase decisiva do Estadual.

Papelão do São Francisco

O WO do Estadual Sub-17 é mais um papelão do São Francisco. A diretoria “alugou” as equipes em 2023 e como na base não existem cotas, os comandantes resolveram abandonar o torneio.