Seca do Rio Juruá já causa falta de alguns alimentos em cidade isolada no Acre

O período de estiagem chegou ao Acre e a seca dos rios é um problema que já começa a preocupar moradores de municípios isolados no estado. Um exemplo é Marechal Thaumaturgo, que depende do Rio Juruá para movimentar o comércio, a cidade já enfrenta prejuízos com o desabastecimento de produtos.

Comércios locais já estão sofrendo com a falta de alguns gêneros alimentícios, em especial, frutas, verduras, frango e outros alimentos perecíveis.

O problema se repete praticamente todos os anos, segundo comerciantes. O fato se dá devido o transporte das mercadorias ser feito em embarcações, e nesta época de seca, dura em torno de dez a doze dias, o suficiente para estragar os produtos.

Segundo informações, também já falta gasolina e óleo diesel em alguns postos, em virtude disso, ações da gestão municipal poderão ser prejudicadas pela falta de combustível.

