Secretaria de Saúde anuncia concurso público com diversas vagas; confira

A secretária municipal de Saúde, Sheila Andrade, foi uma das convidadas do ContilNet no terceiro dia de transmissão da Expoacre 2023, nesta segunda-feira (31).

Além de falar sobre os serviços oferecidos pela Semsa na feira, Sheila aproveitou para anunciar mais uma vez o concurso público efetivo para Saúde de Rio Branco.

“Entre outubro e novembro, como já havíamos anunciado, deveremos lançar o concurso público efetivo da Prefeitura com diversas vagas”, disse.

Recentemente, a Prefeitura havia realizado um processo seletivo que contratou centenas de profissionais da área, como médicos especialistas, enfermeiros, técnicos, psicólogos, dentistas, fisioterapeutas e nutricionistas.

O concurso não será apenas para a Secretaria Municipal de Saúde e deverá oferecer vagas para todas as pastas da Prefeitura. “Está sendo feito um estudo com a Secretaria de Administração. Cada secretário apresentará suas demandas e a Prefeitura irá definir o número de vagas e cargos”, finalizou.

O início do processo está marcado para acontecer entre outubro e novembro deste ano, com a publicação do edital. As contratações deverão ser feitas apenas em 2024, último ano do primeiro mandato do prefeito Tião Bocalom.

Veja a entrevista na íntegra: