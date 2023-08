Secretário de Turismo participa de desfile com indígenas e exalta etnoturismo

O secretário de Turismo e Empreendedorismo do Acre, Marcelo Messias, encerrou um desfile ao lado dos indígenas Yawanawa, Apurinã, Huni Kuin e Puyanawa, que mostravam acessórios, vestimentas e pinturas de suas etnias.

Para o secretário Marcelo, o etnoturismo é o principal foco do turismo no Acre. “Não desmerecendo outros segmentos, mas hoje o etnoturismo está em alta, não só pelas pessoas que vem visitar o nosso estado, tanto do Brasil, como fora do Brasil, e nós sabemos que não é todo mundo do estado que tem a facilidade de ir em uma aldeia vivenciar a cultura indígena. Então, a ideia da secretaria foi justamente trazer para o parque essa facilidade dessa vivência, de conhecer um pouco mais da cultura indígena”, disse.

Ao ContilNet, o secretário falou que, pela primeira vez, foi montado uma oca indígena como espaço de visitação na Expoacre. “A gente está muito feliz com o nosso trabalho, com a que a equipe fez aqui dentro do parque de exposição e sem dizer que o parque esse ano está lindo. Está diferenciado. Então, convido a todo mundo que ainda não veio conhecer a Expoacre esse ano, que venha e estando aqui não não deixam de visitar a parte do empreendedorismo e do turismo”, finalizou.

A diretora dos povos indígenas da Secretaria Extraordinária dos Povos Indígenas, Nedina Yawanawa, afirmou que os indígenas trouxeram um pouco da identidade cultural através dos desenhos e roupas. “Nós usamos os nossos desenhos, nossos corpos, das festas tradicionais, vivências, os festivais e aí nós buscamos uma alternativa também para compartilhar com as pessoas não indígenas que queiram também usufruir e utilizar da nossa cultura através das roupas”, encerrou.