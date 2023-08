Seletiva define ciclistas acreanos na fase nacional dos Jogos

Uma prova com a duração de 55 minutos na manhã deste domingo, 6, em um circuito montado no Parque da Maternidade, definiu os ciclistas acreanos no masculino e feminino para a disputa da fase nacional dos Jogos da Juventude (sub-17).

“Mais uma vez decidimos a nossa equipe dentro da pista. Isso é muito importante para o nosso ciclismo”, comentou o presidente da Federação Acreana de Ciclismo (FAC), Tuxaua Marques.

Ribeirão Preto e Brasília

Os atletas estarão na disputa dos Jogos da Juventude entre os dias 2 e 17 de setembro em Ribeirão Preto, São Paulo.

Atletas classificados

Alannis Victória

Laís Vitória

Mauro Henrique

Danilo Araújo