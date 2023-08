Sena Madureira contrata goleiro para fase decisiva do Estadual

A diretoria do Sena Madureira fechou a contratação do goleiro Vitor para a fase decisiva do Campeonato Estadual Sub-17. O atleta foi apresentado na tarde dessa terça, 22, no Marreirão, em Sena Madureira, e vem do futebol de Cruzeiro do Sul.

“Fechamos a contratação do Luan e agora trouxemos o Vitor. Vamos ter uma equipe mais forte no momento decisivo do Estadual”, comentou o diretor Rutinaldo Queiroz (Chokito).

Estrear na sexta

O goleiro Vitor e o meia Luan serão regularizados e irão estrear contra o Galvez na sexta, 25, no Florestão. A partida vai decidir a liderança do grupo A.

Últimos ajustes

O técnico Jarlandes Ferreira comanda mais dois treinamentos do Sena e faz os últimos ajustes para o duelo contra o Galvez. A meta é fechar a primeira fase com a liderança do grupo e enfrentar o Atlético no primeiro mata-mata.