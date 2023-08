Sena Madureira contrata reforço para fase decisiva do Estadual

A diretoria do Sena Madureira fechou a contratação do meia Luan. O atleta vem do futebol de Rondônia e vai estrear contra o Galvez, jogo programado para o dia 25.

“Nosso objetivo é lutar pela conquista do título. Temos uma boa equipe e a meta é realizar contratações pontuais”, explicou o diretor Rutinaldo Queiroz (Chokito).

Sena classificado

Classificado para a segunda fase do Campeonato Estadual Sub-17, o Sena vai decidir contra o Galvez a 1ª colocação no grupo A. As duas equipes estão invictas no torneio e são favoritas a conquista do título.

Copa do Brasil

Os dirigentes do Sem Madureira querem o título do Estadual para garantir uma vaga na disputa da Copa do Brasil Sub-17 na temporada 24.