Sena Madureira deve sair do isolamento com nova pista de pouso, anuncia Mazinho

O prefeito de Sena Madureira, Mazinho Serafim, esteve no estúdio do ContilNet na Expoacre 2023 e falou, com exclusividade, sobre os projetos para o município. Segundo o prefeito, com recursos que devem ser liberados ainda este ano, Sena Madureira deve ganhar novamente uma pista de pouso.

“Estamos negociando o terreno e eu tenho fé em Deus que quando eu sair da prefeitura, eu vou deixar lá, além de outras obras, uma pista de pouso de 1300 metros para recebermos grandes autoridades, cantores que possam pousar um aviãozinho ou qualquer outro tipo de avião”, disse.

O prefeito falou ainda sobre os projetos para o município e sobre política e as eleições de 2024.“Nós temos que deixar na sucessão uma pessoa preparada, não adianta deixar uma pessoa que não esteja preparada. Nossa Sena Madureira, se Deus quiser, vai inaugurar essa ponte do primeiro para o segundo distrito esse ano ainda. Temos um dos maiores hospitais, o João Cancio Fernandes, todo revitalizado”, disse Mazinho.

Para o ano que vem, o município deve receber emendas para um parque de exposições, um terreno de 11 hectares, sendo 2 hectares para o novo cemitério da cidade e 9 para o parque de exposições. Segundo Mazinho, o espaço terá silos e falou ainda sobre o crescimento do agronegócio no município.