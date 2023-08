Sena Madureira e Adesg vencem nas estreias do campeonato estadual

Sena Madureira e Adesg iniciaram suas caminhadas no Campeonato Estadual Sub-17 com vitórias na tarde desta terça, 1º, no Florestão. A equipe do Vale do Iaco bateu o São Francisco por 2 a 1 e o Leão derrotou o Atlético por 2 a 1.

Gol nos acréscimos

Sena Madureira e São Francisco fizeram um bom confronto. O Sena abriu o placar, no primeiro tempo, e no início da segunda etapa os Católicos empataram. Nos acréscimos, Sena fez 2 a 1 e garantiu o triunfo.

Primeira competição

Na disputa da primeira competição de base em 2023, a Adesg fez um jogo sólido contra o Atlético e garantiu o triunfo.

Próximos jogos

Rio Branco x Galvez

Andirá x Santa Cruz

Na sexta, 4, a partir das 14h45, no Florestão