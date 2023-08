Sena Madureira e Galvez são favoritos nos duelos das quartas do Estadual

Começa nesta quinta, 31, a partir das 14h45, no Florestão, a fase de quartas de final do Campeonato Estadual Sub-17 com uma rodada dupla. Sena Madureira e Atlético disputam o primeiro jogo e na segunda partida, o Galvez joga contra a Adesg.

Sena é favorito

Com uma grande campanha na primeira fase, o Sena Madureira enfrenta a Adesg, no duelo do interior, com total favoritismo. A equipe do Vale do Iaco ainda terá as estreias do volante Hiago e do meia Diogo.

Galvez confiante

O Galvez joga contra a Adesg e os resultados da primeira fase garantem um favoritismo para o Imperador. O técnico Éden Barros terá todos os titulares no Galvez e todos no clube estão confiantes na classificação.

Sem vantagem

As equipes entram em campo por uma vaga na semifinal sem vantagem. Se o jogo terminar empatado, o classificado vai ser definido nas cobranças de penalidades.

Galvez joga para chegar em mais uma semifinal nas categorias de base/Foto Manoel Façanha