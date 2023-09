Sena Madureira e Galvez são semifinalistas do Campeonato Estadual

Sena Madureira e Galvez conseguiram manter o favoritismo nesta quinta, 31, no Florestão, e conquistaram as classificações para semifinal do Campeonato Estadual Sub-17.

Poderia ter sido mais

O Sena Madureira derrotou o Atlético por 3 a 0 na abertura da rodada, mas o placar poderia ter sido maior. Existe uma grande diferença técnica e tática entre as duas equipes.

Galvez goleou

O Galvez goleou a Adesg por 5 a 1 e ainda perdeu muitas chances de aumentar. O Imperador começou a competição como um dos favoritos e segue em busca de mais um título na base.

Primeira semifinal

Sena Madureira e Galvez disputam a primeira semifinal do Estadual na sexta, 8, a partir das 14h45, no Florestão.