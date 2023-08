Sena Madureira faz contratações e mira mais uma conquista na base

A diretoria do Sena Madureira segue reforçando a equipe para a fase decisiva do Campeonato Estadual Sub-17. O volante Hiago e o meia Diogo estão integrados ao elenco.

“Realizamos essas duas contratações e o nosso objetivo é lutar pela conquista do título. Os atletas estavam em Rondônia (Hiago) e Mato Grosso (Diego) e foram bem indicados”, disse o diretor Rutinaldo Queiroz (Chokito).

Regulariza os atletas

Os dirigentes do Sena trabalham para regularizar os dois atletas visando o confronto contra o Atlético. A partida marca a abertura da fase de quartas de final do Estadual Sub-17 na quinta, 30, a partir das 14h45, no Florestão.

Dois treinamentos

O técnico Jarlandes Ferreira comanda mais dois treinamentos nesta terça, 29, e na quarta, 30, no Marreirão, em Sena Madureira, e define os titulares para o duelo eliminatório.