Sena Madureira goleia e o Independência vence a 1ª no Estadual

Duas partidas movimentaram a fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-17 na tarde desta sexta, 18, no Florestão. O Sena Madureira goleou o Vasco por 6 a 1 na abertura da rodada e no segundo confronto o Independência bateu a Adesg por 2 a 1.

Sena classificado

O Sena Madureira confirmou uma vaga na segunda fase da competição e a diretoria deve fechar contratações para o momento decisivo do torneio.

Independência finalmente

O Independência conquistou o primeiro triunfo e respirou na luta por uma vaga na segunda fase. A equipe fez um bom jogo e a vitória foi merecida.

Classificação

Grupo A

1º Galvez 9 Pts

2º Sena Madureira 9 Pts

3º Vasco 3 Pts

4º Rio Branco 3 Pts

5º São Francisco 0 Pts

Grupo B

1º Santa Cruz 9 Pts

2º Adesg 4 Pts

3º Atlético 4 Pts

4º Independência 3 Pts

5º Andirá 2 Pts

Próximos jogos

Independência x Andirá

Rio Branco x Vasco

Na terça, 22, a partir das 14h45, no Florestão