Sena Madureira vence de virada e Assermurb goleia na estreia

Duas partidas foram disputadas nesta quinta, 10, no Florestão, pela fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino. No primeiro confronto, o Sena Madureira derrotou o Rio Branco por 3 a 2, de virada, e na segunda partida a Assermurb goleou Plácido de Castro por 16 a 0.

Sena desfalcado

Mesmo com desfalques importantes, o Sena Madureira conquistou uma grande vitória. A equipe do Vale do Iaco saiu na frente e levou a virada. Nos minutos finais, com um time melhor preparado conseguiu o triunfo.

Participação lamentável

Pelo segundo jogo consecutivo no Estadual, Plácido de Castro não conseguiu colocar em campo 11 jogadoras. O time iniciou o confronto contra a Assermurb com sete atletas e aos 30 minutos do segundo tempo, quando não podia mais ser penalizado pelo regulamento, deixou o gramado.

Assermurb com triunfo

Sem parâmetro para avaliação pela falta de qualidade do adversário, a Assermurb “comemorou” a vitória e iniciou a caminhada em busca do bicampeonato.

Próximos jogos

Plácido de Castro x São Francisco

Sena Madureira x Atlético