Sena Madureira vence Rio Branco e assume liderança do grupo A

O Sena Madureira venceu o Rio Branco por 3 a 1 na tarde desta sexta, 11, no Florestão, e assumiu, ao lado do Galvez, a liderança do grupo A do Campeonato Estadual Sub-17 com 6 pontos.

Na outra partida da rodada, Andirá e Adesg empataram por 1 a 1 em um resultado importante para as duas equipes pensando na classificação.

Sequência na terça

A primeira fase do Estadual vai ter sequência na terça, 15, a partir das 14h45, no Florestão, com os duelos entre Santa Cruz x Atlético e São Francisco x Galvez.

Classificação

A

1º Galvez 6 Pts

2º Sena Madureira 6 Pts

3º Vasco 3 Pts

4º Rio Branco 3 Pts

5º São Francisco 0 Pt

B

1º Santa Cruz 6 Pts

2º Adesg 4 Pts

3º Atlético 4 Pts

4º Andirá 2 Pts

5º Independência 0 Pt