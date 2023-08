Serasa busca pessoa para viajar pelo Brasil com salário de R$ 100 mil

Já pensou trabalhar viajando pelo Brasil e ainda ganhar R$ 100 mil por isso? Pois esse emprego dos sonhos pode se tornar realidade! A Serasa está selecionando um(a) influenciador(a) oficial para o Projeto Serasa na Estrada.

A pessoa selecionada passará seis meses viajando pelo país para criar conteúdos sobre educação financeira para as mídias sociais, integrando o projeto da Serasa que presta serviços como negociação de dívidas, solicitação de crédito e consulta de score aos moradores da cidade onde o caminhão da empresa passa.

As inscrições para fazer parte dessa equipe – e ter o emprego dos sonhos de muita gente – estão abertas e seguem até o dia 2 de setembro. Para se inscrever, basta acessar o site do projeto clicando aqui.

Os requisitos para participar são:

Ter mais de 18 anos de idade;

Conhecimento básico em educação financeira;

Familiaridade com a produção de conteúdo multimídia;

Domínio e experiência em redes sociais.

Além disso, de acordo com a Serasa, “os candidatos precisam ter, especialmente, habilidade em ouvir e contar histórias”.

Como participar do Emprego dos Sonhos Serasa?

O processo de seleção será dividido em duas etapas. Na primeira parte, é necessário fazer a inscrição no processo seletivo – clique aqui para acessar o site – e responder a um questionário com 5 perguntas.

Além disso, o(a) candidato(a) terá que gravar um vídeo com 60 segundos de duração respondendo à pergunta “Por que você é a pessoa certa para o Emprego dos Sonhos?” e publicar o conteúdo no próprio Instagram ou TikTok usando a hashtag #empregodossonhosserasa, marcando os perfis oficiais da Serasa. O link do vídeo publicado deve ser incluído no campo indicado na página de inscrição.

Serão selecionados para a segunda fase os 50 vídeos com mais curtidas e comentários.

Na segunda etapa, os selecionados terão que gravar um novo vídeo, agora com a resposta para a questão “O que você faria para melhorar a educação financeira no Brasil?”. O material deve ter 90 segundos e ser publicado no YouTube como não listado, para que não fique disponível publicamente.

Os vídeos participantes serão publicados no site da campanha para votação popular, e os 5 mais votados irão para a final. O ganhador será escolhido por um time técnico da Serasa, e o resultado será divulgado em outubro, nas redes sociais da empresa.