Serralheiro que estava desaparecido é encontrado pela família na Via Chico Mendes

O serralheiro Carlos Francisco, que estava desaparecido desde a tarde de sexta-feira (4), foi encontrado por familiares na manhã deste domingo (6). Ele estava aparentando confusão mental, nas imediações da loja do Araújo da Vila Acre, na Via Chico Mendes, ainda com a mesma roupa com a qual havia desaparecido, uma blusa preta e calça azul (roupa de trabalho).

Atordoado, ele não conseguiu ainda explicar à família o que aconteceu. A moto utilizada por ele foi achada na manhã de sábado (5), estacionada em um terreno em frente ao motel Ibiza, junto com os capacetes.

“A gente não sabe o que aconteceu e estamos esperando ele melhorar para nos dizer o que aconteceu. É a primeira vez que isso acontece com ele”, disse ao ContilNet um sobrinho do serralheiro.