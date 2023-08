Sesacre recomenda uso de máscaras diante de nova variante do coronavírus; um caso é confirmado

Com o surgimento da variante EG.5 do coronavírus Sars-CoV-2 chamando a atenção de todo o mundo, a Secretaria de Estado de Saúde (Sesacre) recomenda que a população do estado volte a usar máscaras para evitar a disseminação do vírus.

A informação foi dada em boletim divulgado nesta segunda-feira (21).

O Ministério da Saúde informou na última sexta-feira (18) que foi notificado um caso da variante EG.5 do coronavírus SARS-CoV-2 no estado de São Paulo. A paciente, uma mulher de 71 anos, apresentou os primeiros sintomas em 30 de julho e já está curada, de acordo com o Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde (Cievs).

Ela teve febre, tosse, fadiga e dor de cabeça e fez a coleta do exame em 8 de agosto. Segundo o ministério, a paciente estava com o esquema vacinal completo.

A pasta destacou que a recomendação da vacinação como principal medida de combate à Covid-19 se torna cada vez mais importante, com atualização das doses de reforço para prevenção da doença.

“Até o momento, sabe-se que essa variante possui alta transmissibilidade. No entanto, apresenta uma baixa patogenicidade, o que significa que tem menor potencial de causar casos graves da doença”, disse o secretário Pedro Pascoal.

“O uso de máscaras, álcool em gel e a prática de etiquetas sanitárias são cruciais para evitar a propagação do vírus. Além disso, a vacinação é um dos principais métodos para prevenir a evolução de casos positivos para quadros graves”, concluiu.