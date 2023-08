Sexta noite de Expoacre 2023: veja quem passou pelo estúdio do ContilNet

O ContilNet segue transmitindo todas as noites de Expoacre, em parceria com a Sans Filmes, TV Rio Branco, Top Mídia, Sicredi, Sem Fronteiras e Altaneira, e nesta sexta noite de feira, que aconteceu nesta quinta-feira (2), o ContilNet recebeu diversas autoridades no estúdio.

O primeiro entrevistado foi o diretor da Fundação Hospitalar do Acre (Fundhacre), João Paulo Silva, que falou sobre o governo do Estado ter realizado mais de 2500 cirurgias especializadas em um ano de pacientes regulados pelo Estado, ou seja, que deram entrada no Sistema Único de Saúde no Acre. O presidente aproveitou para anunciar mais um mutirão.

O diretor-presidente da Miragina, José Luiz Felício, esteve no estúdio do ContilNet para falar dos lançamentos da Miragina, como o Mini Maizena e o Bolachão.

O secretário de Educação do Acre, Aberson Carvalho, foi até o estúdio contar novidades como a abertura das inscrições para o intensivão do Pré-Enem, além das ações que a Educação do Acre levou para a feira.

O deputado estadual Emerson Jarude (NOVO), conversou com o jornalista Everton Damasceno e o apresentador Weverton Matias e falou sobre política, mandato, a Expoacre e, claro, eleições 2024.

O secretário de Obras, Ítalo Lopes, trouxe novidades para o público, como detalhes da obra do Museu dos Povos Acreanos, que será inaugurado no próximo domingo (6). Além disso, o secretário também falou sobre reformas em espaços públicos.

O tenente-coronel Cláudio Falcão, coordenador da Defesa Civil de Rio Branco, fez um alerta sobre a seca do Rio Acre e o período de estiagem, além do Plano de Contingência para o período com as queimadas.

Rizo, da Rizzo’s Tur Agência de Viagens e Turismo, também esteve no ContilNet e falou sobre viagem e os problemas com voos que o Acre vem enfrentando.

O secretário de Agricultura do Acre, José Luís Tchê, conversou com o jornalista Everton Damasceno e o apresentador Weverton Matias para falar sobre a Expoacre e outras ações.

O influenciador digital Caio Rosas esteve com o ContilNet na cobertura da Abertura do Rodeio.

Veja a transmissão na íntegra: