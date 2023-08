Shantal detona Andressa Urach por deixar filho filmar conteúdos sexuais

Shantal Verdelho usou as redes sociais para fazer um desabafo, neste domingo (13/8), após a repercussão do vídeo sexual de Andressa Urach com um anão, gravado pelo próprio filho da modelo, Arthur Urach. Além desse, outros conteúdos também são filmados pelo jovem de 18 anos.

A influenciadora digital afirmou ter ficado horrorizada ao saber da situação. “Talvez eu esteja ficando muito quadrada… Freud já falava e a psicologia explica que ver ou ouvir os pais tendo relações sexuais entre eles, ou com outras pessoas, é traumatizante para o resto da vida e em vários setores. É muito sério. Eu não consigo entender como consegue envolver o filho em relação sexual e conteúdo sexual. Tem que parar isso! Estou horrorizada. Me julguem quadrada, mas estou horrorizada. Não mistura filho com isso”, disparou Shantal.

A esposa do modelo Matheus Verdelho, que teve marcantes embates com Andressa Urach durante sua participação em A Fazenda, ainda explicou que tal situação é crime quando feita na frente de menores de 14 anos, segundo o artigo 218-A do Código Penal.

