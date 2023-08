Show de Marcynho Sensação promete agitar última noite do Festival do Açaí; veja programação

O encerramento do Festival do Açaí acontece neste domingo (20), no Parque de Eventos, em Feijó, no interior do Acre. O show que promete agitar a noite é do cantor Marcynho Sensação, dono de diversos hits, como “Parada Louca”, com a cantora Mari Fernandez.

O Festival do Açaí costuma atrair um grande número de público de diversas regiões do estado e de cidades vizinhas. Junto com o Festival de Praia, os eventos promovem a economia local e levam entretenimento para a população, além de incentivar o turismo.

Confira a programação:

Palco Alternativo

17h – DJ Jhonatan Nascimento

18h – Grupo Indígena

18h30 – Daniel Viana

19h30 – Daniel Pinheiro

20h30 – Luzienne Lucena

Palco Principal

21h30 – Edu Casseb

22h30 – Ricardo Pinheiro

23h30 – Thalles e Thiago

0h – Marcynho Sensação

02h – Trio Furacão