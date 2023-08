Sicredi Biomas lança edital do Fundo Social 2023

Neste ano estão disponíveis R$1.873,219,00 para apoiar financeiramente entidades e projetos que atendam os requisitos do Programa. Fazer a diferença nas comunidades que estamos presentes, aliando desenvolvimento econômico e transformação social é um dos principais diferenciais do cooperativismo. É isso que chamamos de interesse pela comunidade. E é através do Fundo Social que transformamos esforços em um mundo melhor para milhares de pessoas.



Nesta segunda-feira (07/8) a Sicredi Biomas realizou a abertura do edital do Fundo Social 2023, que terá R$1.873,219,00 disponíveis para apoiar financeiramente entidades sem fins lucrativos que desenvolvem projetos e ações que beneficiam a comunidade. É importante lembrar que esse valor é distribuído entre as 29 agências da Sicredi Biomas presentes nos estados do Acre, Amazonas e Mato Grosso. Neste ano, o valor acessado por cada entidade é limitado a R$20.000,00 por projeto, sendo um projeto por CNPJ.

Para participar do processo de seleção as entidades devem cadastrar projetos que tenham foco o trabalho em equipe e a cooperação entre pessoas, como atividades esportivas coletivas, mobilização social e de integração, entre outros. Serão levados em consideração os projetos que têm como premissa, o atendimento à comunidade de uma forma generalizada, não sendo, por exemplo, específico para causas educacionais. Tudo que traz benefício para a sociedade e tem a essência de desenvolver e ajudar a comunidade, pode se inscrever no Fundo Social.

Importante ressaltar que as entidades devem possuir CNPJ e estar com a documentação regularizada. A novidade deste ano é que, caso seja necessário, a entidade pode acessar os recursos do Fundo Social para regularizar a sua situação, conforme definido no regulamento. Além disso, as entidades devem ser associadas da Sicredi Biomas no momento do recebimento do recurso.

Como é o caso do Programa Amigos Solidários de Rio Branco -AC, que em 2021 recebeu o apoio financeiro da Sicredi Biomas através do Fundo Social para realizar a compra de cestas básicas para as famílias da capital do estado, que foram atingidas pelos efeitos das fortes chuvas e alagações. Derineudo Sousa, líder do programa, diz que “são parceiros como a Sicredi Biomas que tem feito a diferença na parte social do estado do Acre. São ações assim que dão condições para que projetos como o nosso possam realizar ações em prol da nossa comunidade”.

De acordo com o presidente da Sicredi Biomas, Eduardo Ferreira, “o Fundo Social foi aprovado pelos associados e faz parte da nossa essência, que é valorizar e apoiar as comunidades locais, com foco na cooperação e no desenvolvimento da sociedade”. O presidente finaliza dizendo que espera os projetos apresentados neste ano promovam de fato a transformação das comunidades.

Sobre a Cooperativa

A Sicredi Biomas está atuando há 34 anos contribuindo com a qualidade de vida das pessoas e das comunidades. Tem área de atuação em 15 municípios de Mato Grosso, todos os 22 do Acre e mais 22 municípios do sul do Amazonas. Teve resultado financeiro em 2022 de mais de 48,3 milhões de reais e administra um montante de mais 1,4 bilhões de reais.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos mais de 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.