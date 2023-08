Sicredi encerra participação na Expoacre com destaque em soluções financeiras sustentáveis

Durante o evento, a cooperativa de crédito se destacou ao apresentar soluções financeiras inovadoras e reforçando o seu compromisso com o desenvolvimento econômico e social da região, como por exemplo, explicando sobre a existência do Fundo Social que contribui com entidades beneficentes sem fins lucrativos.

O Sicredi também foi patrocinador da “Expo veículos” uma feira de veículos realizada dentro da feira, apresentou aos seus cooperados condições diferenciadas para aquisição de automóveis por meio de financiamento ou consórcio. Em parceria com a Associação Comercial e Industrial do Acre, Governo do Estado e concessionárias de veículos se a compra do veículo fosse fechada no evento, havia a isenção de dois anos de IPVA.

Um dos destaques do estande esse ano foi a interação em tempo real através de uma plataforma de internet e na televisão. Quem não foi à Feira pode acompanhar tudo que aconteceu com a cobertura. Além disso, as pessoas puderam acompanhar as participações da equipe Sicredi com orientações sobre gestão financeira, acessos a créditos e diversas opções de financiamentos.

Investimento Rentável no Fundo Social

Além das soluções para aquisição de veículos, o Sicredi também ressaltou a importância do investimento em projetos sustentáveis e sociais. A cooperativa apresentou aos visitantes a possibilidade de investir no Fundo Social, um instrumento financeiro que visa financiar iniciativas com impacto positivo na comunidade. Dessa forma, os associados podem obter retorno financeiro enquanto contribuem para o desenvolvimento local.

União Faz a Vida

A filosofia cooperativa “União Faz a Vida” esteve no centro da mensagem do Sicredi Biomas durante a Expoacre. A cooperativa reforçou sua missão de fortalecer os laços com a comunidade, oferecendo suporte financeiro e promovendo iniciativas que impulsionam o crescimento socioeconômico, sempre alinhado aos princípios de responsabilidade ambiental.

Visite-nos e saiba mais

Agradecemos a todos os visitantes que prestigiaram nosso estande na Expoacre 2023 e demonstraram interesse em nossas soluções financeiras. Para mais informações sobre nossos produtos, serviços e programas de investimento, convidamos você a visitar nossa agência mais próxima, será um prazer atendê-los e tirar todas as dúvidas.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento de seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. Possui um modelo de gestão que valoriza a participação dos 7 milhões de associados, que exercem o papel de donos do negócio. Com mais de 2.500 agências, o Sicredi está presente fisicamente em todos os estados brasileiros e no Distrito Federal, disponibilizando uma gama completa de soluções financeiras e não financeiras.

Nos estados de Mato Grosso, Pará Rondônia, Acre, Amazonas, Roraima, Amapá, Pará e algumas cidades de Goiás, o Sicredi está presente em 243 municípios e possui 298 agências, para o atendimento a mais de 1,140 milhão de associados.