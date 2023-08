Sicredi registra mais de R$ 30 milhões em negócios na Expoacre 2023

A Sicredi Biomas, cooperativa financeira parceira do ContilNet na transmissão da Expoacre 2023, está na feira com um estande amplo e segue fazendo negócios. Segundo Renan Gomides, assessor de comunicação do Sicredi Biomas, a cooperativa fez quase R$ 30 milhões em negócios e o nas primeiras 7 noites de feira.

“Até essa sexta-feira fizemos quase R$30 milhões em negócios dentro da feira em diversos ramos, desde o consórcios de veículos até grandes maquinários, para o agronegócio”, explica.

De acordo com Renan, o estande na Expoacre funciona como uma agência e o associado ou a pessoa que tem a intenção de fazer um negócio pode se dirigir até estande para entender o modelo de atuação e saber mais sobre os produtos e serviços.“Nós estamos aqui disponível para atender todos os associados e durante o feirão, que é das 14h às 19h, os nossos colaboradores estão nas concessionárias para atender o associado e já fechar o financiamento na mesma hora. É tudo muito rápido e prático”, disse.

Na Expoacre, o Sicredi oferece diversos tipos de serviços que são feitos tradicionalmente nas agências. “Todo tipo de serviço a gente consegue fazer aqui, desde a própria abertura de conta, que essa a gente consegue fazer aqui na hora até o fechamento de um financiamento, por exemplo, ou de uma linha de crédito para o agronegócio”, diz.

De acordo com Renan, o Sicredi já realizou várias aberturas de contas, que são muito simples, então facilita que a pessoa faça isso na feira mesmo. Para abrir uma conta, é preciso estar munido dos documentos pessoais, comprovante de renda e de endereço. Além disso, o Sicredi também recebeu mais de 5 mil intenções de associação.

“São 5 mil pessoas que querem ganhar os prêmios, mas também querem conhecer um pouco mais sobre o cooperativismo, então a gente fica muito feliz de receber essa notícia, que é tão importante para a comunidade, pois está na missão do Sicredi contribuir para o desenvolvimento e para o crescimento das pessoas e das comunidades e a gente tem feito isso no nosso dia-a-dia”, finalizou.

Para participar dos sorteios, que incluem iPhone 14, Echo Dot, conhecida como Alexa, e outros prêmios, basta acompanhar a transmissão do ContilNet, que aparecerá um QR Code que as pessoas podem apontar a câmera do celular e concorrer ao prêmio.

O Sicredi está localizado na avenida principal do Parque de Exposições Wildy Viana, junto com o estúdio do ContilNet e do estande da Sem Fronteiras.