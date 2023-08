Simony posta foto após fim da quimioterapia: ‘Sem cílios, com lace ruiva e o coração agradecido’

A cantora Simony, que descobriu em 2022 que estava com câncer no intestino, publicou nesta segunda (21), uma foto de como está depois do fim da quimioterapia, que terminou três dias antes: “De cara lavada, sem cílios, com lace ruiva e coração agradecido. Passando só saber se você já cuidou da sua saúde hoje ? Porque é o que temos de mais importante”, publicou em seu perfil na rede social. “Coração quentinho e alma feliz. Passando pra deixar beijos e dizer que aqui é um dia de cada vez”, acrescentou ela