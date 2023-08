Sintoma oculto do Alzheimer pode aparecer no banho; veja qual é

Uma das maiores preocupações do envelhecimento é a síndrome do Alzheimer, que altera a memória, mobilidade e outras habilidades cognitivas. Diante desse quadro, é importante ressaltar o valor do diagnóstico precoce com um especialista.

Em relação ao reconhecimento, o próprio paciente tem um papel fundamental na descoberta e no tratamento. Nos primeiros sinais, não demore em marcar uma consulta e fazer exames de rotina conforme o histórico da família.

Pesquisa revela sintoma de Alzheimer associado ao banho

Um levantamento da Universidade de Chicago, nos Estados Unidos, mostrou que existe um sinal do Alzheimer que aparece no banho. Desse modo, observar um dos seus sentidos no banheiro pode te dar mais alguns anos de vida.

Nesse caso, trata-se do olfato, porque a dificuldade de sentir cheiros é um sintoma primário do desgaste cerebral. No banho, quem começa a perder a sensibilidade a shampoos, cremes e sabonetes, precisa ficar atento a essas alterações.

Não ignore nenhum desconforto em relação à saúde

Essa mudança costuma ser sutil, mas é no banheiro onde esse sentido fica mais aguçado, devido aos estímulos dos aromas. Afinal, por mais que você se acostuma ao perfume dos produtos, eles sempre exalam uma fragrância agradável.

Portanto, por menor que seja o desconforto, jamais ignore, principalmente se sua faixa etária estiver entre os 40 e 60 anos. Enquanto o organismo envelhece, a pessoa fica mais suscetível à doença de Alzheimer, exigindo cuidados.

Em busca de qualidade de vida: cuide do corpo e da mente

Sabendo que é indispensável avaliar as capacidades da cognição, como memória de curto prazo e movimentos musculares, não deixe de cuidar da mente. Pratique exercícios, cuide da alimentação e prepare o quarto para ter uma boa noite de sono.

Não negligencie a sua saúde, principalmente os momentos de descanso que são essenciais, pois o cérebro é um músculo que exige atividades. Escolha um passatempo do seu interesse e comece a se movimentar o quanto antes.