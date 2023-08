Site de sexo e swing convida Susana Vieira para suruba: “Posso te ajudar”

Susana Vieira revelou, em uma entrevista ao Que História É Essa, Porchat?, que nunca fez suruba, mas que “gostaria”. Aproveitando a situação o Sexlog, site de sexo e swing brasileiro, convidou a atriz para a experiência sexual e aproveitou para brincar com o momento.

“Oi, Su! Bora realizar esse sonho de participar de uma suruba? Posso te ajudar nessa primeira vez, não tô começando agora não”, disse o site, no Twitter, com um emoji da atriz.

Para garantir que Susana Vieira recebesse o convite, o site também enviou uma mensagem no direct do Instagram da atriz. “Oi, Su, muito prazer, sou o Sexlog. Fiquei sabendo que aos 81 anos ainda tem uns sonhos a serem realizados, né? Que tal vir com a gente para a primeira suruba?”, diz a mensagem.

Susana Vieira, de 81 anos de idade, esteve no Que História É Essa, Porchat, da GNT, na última terça-feira (22/8), e revelou que não nunca participou de uma suruba, mas que “gostaria”. A atriz chocou Pedro Bial e Paolla Oliveira, que também estavam no programa.