Sucuris são flagradas no “bolo de acasalamento” em fazenda; VÍDEO

Circula nas redes sociais um vídeo que mostra diversas sucuris juntas, no chamado “bolo de sucuri“. O momento é de acasalamento das cobras. As imagens teriam sido feitas em uma fazenda no município de Buriti Alegre, a cerca de 166 km da capital goiana.

Veja o vídeo:

Acasalamento

Em entrevista ao Metrópoles, o biólogo e fotógrafo Daniel de Granville explicou que “o processo de acasalamento delas [sucuris] é bem diferente e ocorre nos meses de inverno, quando o clima está mais seco. As fêmeas ficam mais expostas. Elas são maiores tanto de comprimento quanto de largura e, em casos extremos, podem pesar até 40 vezes o peso do macho. Uma fêmea copula com vários machos, o que a gente chama de bolo de sucuri”, analisa.

“Durante toda gestação, que dura 6 ou 7 meses, a fêmea não se alimenta, porque precisa deixar o espaço livre para o crescimento dos filhotes. A sucuri não bota ovo, os filhotes já nascem vivos. Então essa última refeição é antes de entrar em gestação e, às vezes, é um desses machos. Ela mata e se alimenta. Já encontrei uma situação dessa embaixo d’água, uma fêmea que estava com o corpo submerso e a cabeça de fora com um macho enrolado. Tudo indica que pode ter sido isso”, detalhou Granville.

O fotógrafo reforça ainda que a temporada das sucuris dura relativamente pouco, de julho a outubro. Depois disso, elas entram em gestação e “desaparecem” até parirem os filhotes.