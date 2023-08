Supercopa com bons jogos e mais seis classificados para 2 ª fase

A Supercopa de Futsal tem mais seis classificados para a segunda fase do torneio. Os confrontos foram disputados nessa quinta, 10, no Álvaro Dantas e no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE).

O time da Vitrine das Cores derrotou o Aroeira, um dos favoritos ao título, por 3 a 2 e a Demolidora bateu o Tricolor Anos 80 também por 3 a 2. Os outros resultados foram: Ayrton Senna 4 x 0 Sobral; Mônaco 8 x 4 Volta Redonda; Amigos do Futsal 9 x 4 Conquista e Pelada do Aníbal 7 x 2 ADESPE.

Vereador foi eliminado

O vereador Ismael Machado (PSDB), autor da emenda parlamentar para a realização da Supercopa, não passou da primeira fase.

O Tricolor Anos 80, sua equipe, foi derrotada e disse adeus ao torneio na primeira fase.

“Perder não é bom, mas podemos comemorar o sucesso da Supercopa com uma grande abertura e esses primeiros jogos. O nosso objetivo com o apoio da Fundação Garibaldi Brasil sendo alcançado com lazer e entretenimento por intermédio do futsal”, comentou Ismael Machado.