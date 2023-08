Supercopa com os últimos classificados definidos para 2ª fase

A Supercopa de Futsal tem as 20 equipes classificadas para a segunda fase da competição. Os últimos jogos da primeira fase foram disputados nessa quinta, 17, no Álvaro Dantas e no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE).

Na partida mais equilibrada da rodada, o Chelsea derrotou o Borussia por 4 a 3. Os outros resultados foram: Esporte Canal 4 x 1 Os Primos, Santa Inês 3 x 0 Amigos do Tom, Amigos do Doca 4 x 2 Real Barça, Galácticos 7 x 5 Amigos WLL, Cafú Auto Peças 5 x 0 Falcões e Universitário 5 x 1 Jovens Promessas.

“Teremos o início da próxima fase na terça (22). Estou surpreso com os jogos e vamos ter um nível ainda melhor na sequência do torneio”, comentou o coordenador Auzemir Martins.

Bons jogadores

Polaco, Daniego, Giovani Silva, Jefson são alguns dos bons jogadores na disputa da Supercopa.