Supercopa de futsal vai ter 6 partidas no Álvaro Dantas e CIE

A Supercopa de futsal terá sequência nesta quinta-feira (10), a partir das 18h45, com seis partidas no ginásio Álvaro Dantas e no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE). Os duelos são eliminatórios e se terminarem empatados, os classificados vão ser decididos nas cobranças de penalidades.

“Conseguimos estabelecer um formato para a competição que teremos uma final em toda partida. Quem vencer segue na disputa do título”, disse o coordenador da Supercopa, Auzemir Martins.

No Álvaro Dantas

Ayrton Senna x Sobral

Mônaco x Volta Redonda

Conquista x Amigos do Futsal

No CIE

Pelada do Aníbal x ADESPE

Tricolor Anos 80 x Demolidora

Aroeira x Vitrine das Cores