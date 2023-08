Supercopa tem dois classificados definidos nas cobranças de pênaltis

A Supercopa de Futsal teve sequência nessa terça, 15, com mais seis partidas no Álvaro Dantas e no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE).

Real Sociedade e PFC empataram por 1 a 1, no tempo normal, e nas cobranças de pênaltis o Real Sociedade venceu por 3 a 1 e avançou. Vila Cabral e Real Brasil empataram por 4 a 4 e nas penalidades o Vila Cabral ganhou por 3 a 2.

Os outros resultados: Acre Esporte 10 x 3 Bologna; Velez 6 x 0 Roma; Pragod 2 x 0 WFC e MM Raça 1 x 0 Tricolor Paulista.