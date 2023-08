Supercopa vai ter mais 6 partidas valendo classificação no Álvaro Dantas

A Supercopa de Futsal vai ter mais seis partidas nesta terça, 15, a partir das 18h45, no ginásio Álvaro Dantas e no Centro de Iniciação ao Esporte (CIE). Os confrontos são eliminatórios e se terminarem empatados no tempo normal, os classificados serão definidos nas cobranças de penalidades.

“Esse formato da Supercopa torna a competição ainda atrativa. Vamos ter bons confrontos”, declarou o coordenador da Supercopa, Auzemir Martins.

Confrontos desta terça (15)

Roma x Velez

WFC x Pragod

Tricolor Paulista x MM Raça

No CIE

Real Sociedade x PFC

Vila Cabral x Real Brasil

Bologna x Acre Esporte

No Álvaro Dantas